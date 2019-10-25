بوتين يعلن فتح "صفحة جديدة" من العلاقات مع أفريقيا









اسماء السيد - سوتشي: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن القمة الروسية الافريقية الأولى "فتحت صفحة جديدة" من العلاقات بين موسكو والقارة السمراء، داعيا الى "تكثيف التعاون" بين الطرفين.

وقال بوتين في كلمة ألقاها في ختام أعمال هذه القمة التي استغرقت يومين "بإمكاننا القول أن هذا الحدث فتح صفحة جديدة من العلاقات بين روسيا وافريقيا"، مشيدا بما تخلل هذه القمة من "لقاءات مهنية وودية لكي لا نقول حارة".

وشاركت في القمة كل الدول الافريقية ال54، تمثلت 43 منها برؤسائها أو رؤساء حكوماتها، لكن لم يعلن التوقيع عن أي اتفاق كبير خلال أعمال القمة.

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وقال بوتين أيضا "ننوي تكثيف التعاون الاقتصادي"، مشيرا الى الهدف الذي تسعى اليه روسيا بزيادة المبادلات التجارية مع افريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل الى "40 مليار دولار" سنويا، كما أعلن أن هذه القمة ستعقد كل ثلاث سنوات.

وصدر بيان مشترك بنهاية قمة سوتشي الروسية الافريقية دعا الى ادخال تعديلات على تركيبة مجلس الامن "لكي يصبح افضل تمثيلا".

وكان الهدف من هذه القمة تكريس عودة روسيا الى القارة الافريقية بعد أن كانت ابتعدت عنها بعيد تفكك الاتحاد السوفياتي، وسط منافسة واضحة من الصين والعديد من الدول الغربية.