شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان: نتائع خطة استرداد أملاك الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع خطة وزارة الأوقاف لاستغلال ما يتم استرداده من أملاك الأوقاف فى الداخل والخارج من واضعى اليد والمنتفعين.

وأضاف "الجندى"، أن هناك توصية من اللجنة للوزارة للتنسيق مع المحافظين لاسترداد الأراضى المستولى عليها ورفع التعديات عنها، وتقنين أوضاع الجادين مع مراعاة المواءمة بين الأطراف، والنظر فى القيمة الإيجارية لواضعى اليد من تاريخ قديم مراعاة لهم، ودراسة تدابير احترام شرط الواقف حفاظا على أموال الوقف.

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وأشار "الجندى"، إلى أن اللجنة الدينية بالبرلمان تولى ملف استرداد أملاك وأراضى الأوقاف اهتامام كبيرا، كما فتحت مناقشات موسعة حول النزاع بين يعض المواطنين وهيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى حول الأراضى والإسكان، واللجنة طرحت حلول لهذه المشكلة، وتتابعها.

فى سياق متصل، أكد وكيل لجنة الشئون الدينية، أن اللجنة تدعو إلى العمل على المتابعة والتنسيق بين مجالس إدارات المساجد الأهلية ومديريات الأوقاف فى الإشراف على الخطباء والوعاظ، ومتابعة دور وزارة الأوقاف فى نشر الدعوة الإسلامية الوسطية بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية نظرا للتحديات والصعاب التى تواجه الدولة.