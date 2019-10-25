بندقية وأسلحة بيضاء وراية لـ”داعش” ..”البسيج” يفكك خلية إرهابية في دار بوعزة ووزان

نفذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الجمعة، عملية واسعة لتفكيك خلية إرهابية، في مدن وزان ودار بوعزة، في نفس الوقت.

ونقلت القناة الثانية، من مكان تنفيذ العملية في دار بوعزة، أن “البسيج”، تدخل صباح اليوم في ثلاثة أحياء من المدينة، لتفكيك خلية إرهابية، حيث أسفر هذا التدخل عن توقيف ستة أشخاص.

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وحسب المصدر ذاته، فإن أحد الموقوفين، ينحدر من دوار الكارية، بنعبيد بدار بوعزة، ويبلغ من العمر 20 سنة، كان يعيش وسط أسرة مكونة من ستة أشخاص، واستقر في المنطقة منذ شهرين فقط.

ونقلت القناة الثانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور وفيديوهات العملية التي نفذها “البسيج” في دار بوعزة، حيث أظهرت المقاطع توثيقا لعملية التوقيف، كما أظهرت محجوزات، من بينها أسلحة بيضاء، وراية سوداء على شاكلة رايات تنظيم “داعش” بالإضافة إلى بندقية، فيما لم يعلن “البسيج” رسميا عن حصيلة عملياته اليوم.