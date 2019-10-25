طقس الجمعة.. بارد مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا ونسبيا خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب، مع تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل ضبابية محلية قرب السواحل الشمالية والوسطى. وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية مع نزول زخات مطرية ورعد محلي، فيما سيظل الطقس مستقرا فوق كل أرجاء البلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و6 درجات بالمرتفعات والهضاب، وما بين 07 و12 درجة بالشمال والجنوب الشرقي، وما بين 12 و18 درجة بالوسط وبمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 20 و26 درجة بالأطلس والمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية، وما بين 26 و29 درجة بالسايس وبالجنوب الشرقي، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبهضاب الفوسفاط، وما بين 32 و36 درجة شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 36 و40 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج أحيانا على طول الساحل الأطلسي.