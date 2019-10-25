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ليلة عنيفة في الجش وبلدات أخرى

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاني البلدات العربية من استفحال ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواصل أعمال العنف وجرائم إطلاق النار دون رادع لها.

وفي الجش بمنطقة الجليل الأعلى، أقدم جناة على إلقاء قنبلة نحو منزل رئيس المجلس المحلي، وحاولوا إضرام النار في سيارته بينما كانت مركونة في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي دير حنا، أقدم جناة على إطلاق النار على منزل وسيارة موظف في المجلس المحلي، ما أسفر عن أضرار في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي رهط، أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر شجار وقع بين عائلتين على خلفية نزاع على قسائم أرض، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

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وفي مدينة طمرة، نشب شجار آخر بين مجموعة من المواطنين في حي "خلة الشريف"، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم وأعمال العنف، كما لم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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