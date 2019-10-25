كنيس دبي يصلي لعودة ازدهار اليهود في الخليج العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصلي إحدى الجماعات في أول كنيس يهودي يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقود، في فيلا غير لافتة للأنظار تقع وسط منازل دبي الراقية.

وعلى الرغم من أن أعضائه يحافظون على سرية موقعه، فإن وجود الكنيس والموافقة الضمنية التي تلقاها من هذه الإمارة "الإسلامية" يمثلان إعادة ميلاد بطيئة لطائفة يهودية "مُزدهرة" في الخليج العربي، والتي تم اختفاؤها على مدار عقود بعد إنشاء إسرائيل، وفق ما نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

وسعى حكام الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الجالية اليهودية من خلال استضافة فعاليات لحوارات بين الأديان والتعهد ببناء مجمع هائل متعدد الأديان يضم كنيسًا يهوديًا، في إطار جهودهم لإيصال صورة البلاد إلى الغرب.

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وشيئا فشيئا تتطبع العلاقات بين دول الخليج العربية وإسرائيل ويسودها بعض "الدفء"، بسبب عدة ظروف إقليمية أهمها في نظر الجهتين هو العداء المشترك لإيران، لكن المخاوف بشأن مستقبل الفلسطينيين لا تزال عائقا، بالرغم من تغييب الخطاب العام المتطرق لظروف قضيتهم ومتطلباتها في السنوات الأخيرة لدى الإمارات خاصة.

لكن حتى في ظل وجود تحديات، يقول قادة الطائفة اليهودية في دبي إنهم "يمثلون وجودًا جديدًا متناميًا يمكن أن يقدم لمحة عن الأمل بشأن المستقبل".

يقول رئيس الجالية اليهودية الجديدة في الإمارات، روس كريل، لوكالة أسوشيتد برس: "لقد وجدنا مكاننا ببطء في مجتمع الإمارات العربية المتحدة. إنه يعكس تفاؤلنا بشأن مستقبل دولة الإمارات كمكان لنا للتواصل والمساهمة والازدهار".