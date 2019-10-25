"جريمة الملالي الكبرى".. يفضح أسرار مذبحة 1988

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، في مؤتمر بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، كتاباً جديداً يتضمن أسماء ومواصفات أكثر من 5 آلاف من 30 ألفاً من السجناء السياسيين الذين أعدمهم النظام في مجزرة عام 1988.

وتعتبر مذبحة 1988 التي ارتكبها نظام الملالي في صفوف المعارضة الإيرانية، نقطة دائمة للبحث لكثرة أعداد الضحايا، ما كان محل بحث متواصل من قبل الكتاب والباحثين.