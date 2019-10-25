"العين الإخبارية" ترصد توافد العراقيين استعدادا لمليونية 25 أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ساعات من مليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "إيران برا.. العراق حرة"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.