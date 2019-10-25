- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2019/10/25 11:17 ص بتوقيت أبوظبي
قوات روسية تصل إلى سوريا - أرشيفية
قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية وصلوا من إقليم الشيشان بجنوب روسيا إلى سوريا.
وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن الشرطة العسكرية ستقوم بمهام حراسة في مناطق معينة وستساعد في عملية انسحاب المقاتلين الأكراد وأسلحتهم إلى ما يبعد 30 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.
كانت موسكو أعلنت، الخميس، أنها تعتزم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا في غضون أسبوع.. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا، و33 وحدة من المعدات العسكرية في ضوء التحديات الجديدة.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه في الوقت الحالي ستكون لدى الشرطة العسكرية قوات كافية للقيام بدوريات في المنطقة المحددة في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 جندي روسي يصلون إلى سوريا لـ"حراسة" الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.