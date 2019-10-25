شكرا لقرائتكم موسكو: نحو 300 من الشرطة العسكرية الروسية وصلوا سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس"، من إقليم الشيشان بجنوب روسيا.

وقالت الوكالة إن الشرطة العسكرية ستقوم بمهام حراسة في مناطق معينة وستساعد في عملية انسحاب المقاتلين الأكراد وأسلحتهم إلى ما يبعد بثلاثين كيلومترا عن الحدود السورية التركية.

وكانت وكالة "إنترفاكس" قالت إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية بأن روسيا ستزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود السورية التركية. كما ناقش الاثنان تطبيق الأكراد للاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا الذي أُعلن الثلاثاء.

وذكرت وكالة تاس أن قائد قوات سوريا الديمقراطية قال إن قواته تساعد الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري في شمال سوريا.

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يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت الأربعاء الانتشار على الحدود شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق مع تركيا لإبعاد المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية عبرت نهر الفرات، ووصلت مدينة عين العرب الحدودية شمال سوريا، في إطار الاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي حول انسحاب القوات الكردية من الشمال السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن "رتلاً للشرطة العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه الحدود السورية-التركية".

وأضافت أن الشرطة العسكرية "ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب (الكردية) وإزالة سلاحها على عمق 30 كلم" في القسم الأكبر من شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.