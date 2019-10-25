أردوغان ليبيا جزء من إرث أجدادي.. و"النواب الليبي" يرد: إرث أجدادك بغيض وتصريحاتك تدعم التطرف والإرهاب

علق مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبار الأراضي الليبية أرث أجداده وجغرافيتها جزء من بلاده، قائلا:" تصريحاتك استعمارية وتدخل في الشأن الداخلي ومبرر لدعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون".

وأضاف مجلس النـواب الليبي، في بيان له، وصلت "بوابة أخبار اليوم" نسخه منه، «إنه يستنكر ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى "تي أر تي" بمدينة أسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا أرث أجداده وجغرافيتها جزء من الأمبراطورية العثمانية البائدة».

وتابع المجلس في بيانه: «إن أردوغان بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم»، حسب البيان.

Advertisements

واستطر "النواب" في بيانهم: "لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن أرث أجداده في ليبيا أرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض"، على حد نص البيان.

وأكد المجلس أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأعلن النواب الليبيون رفضهم واستنكارهم لكلمة الرئيس التركي، مؤكدين ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي والمحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون، حسب ما جاء في البيان.