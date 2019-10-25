قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قبول العوض عن الأشياء التي يفسدها الأخرين جائز شرعامن أتلف شيء فعليه إصلاحه، ولا ضرر ولا ضرار" .
وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن قبول العوض من الدين والشرع وليس حرام شرعًا.
وتابع أن تنازل صاحب الشيء عن حقه فضل منه فهو حر في ذلك، لكنه يتنازل عن هذا الحق، مشددًا على أن أطرف ما يردده المصريين: "هو أنا هقبل عوض وأدخل فلوس عوض على عيالي"، مضيفًا ردًا على هؤلاء: "هذا العوض هو حق أبنائك بشرط ألا تبالغ في هذا العوض، وألا تأخذ أكثر مما تستحق وأكثر مما أتلف لك".
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: قبول العوض جائز شرعًا بشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.