خالد الجندي: قبول العوض جائز شرعًا بشروط

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قبول العوض عن الأشياء التي يفسدها الأخرين جائز شرعامن أتلف شيء فعليه إصلاحه، ولا ضرر ولا ضرار" .

وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن قبول العوض من الدين والشرع وليس حرام شرعًا.

وتابع أن تنازل صاحب الشيء عن حقه فضل منه فهو حر في ذلك، لكنه يتنازل عن هذا الحق، مشددًا على أن أطرف ما يردده المصريين: "هو أنا هقبل عوض وأدخل فلوس عوض على عيالي"، مضيفًا ردًا على هؤلاء: "هذا العوض هو حق أبنائك بشرط ألا تبالغ في هذا العوض، وألا تأخذ أكثر مما تستحق وأكثر مما أتلف لك".