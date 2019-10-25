شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مهاجمة "بى بى سى": لا تختلف عن الجزيرة والإخوان وفقدت مهنيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن قناة بى بى سى لا تختلف عن قناة الجزيرة وقنوات الإخوان التحريضية التى تبث من تركيا مثل مكملين والشرق الإخوانية فجميعهم هدفهم التحريض ضد مصر.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد أمانة مهنية فى "بى بى سى" فهى قناة تركز فقط على مصر ومحاولة تشويه مصر والتشكيك فى قدرتها على تحقيق الإنجازات، وبالتالى فهى لا تحتلف عن قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان مثل مكملين والشرق فهدفهم فقط هو الهجوم على مصر.

وتابعت عضو مجلس النواب: تلك القنوات تعلم أن مصر هى رمانة الميزان للشرق الأوسط فمن مصلحتهم التشكيك فى مصر وضرب مصر فى السياحة والاقتصاد وضرب مصر فى وضعها السياسى، مستطردة :"قناة بى بى سى تدنت إلى مستويات جعلتها تفقد المهنية".