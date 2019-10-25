"سياحة البرلمان" تمهل التنمية المحلية 10 أيام لتجهيز ملف رسوم الشواطئ

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وأضاف "صدقى"، أن اللجنة قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور، صادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى لموافاة اللجنة بكافة الأمور، ولكنها لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.
يأتى ذلك فى ضوء طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، موجه للحكومة، لمعرفة حيثيات الملف.
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