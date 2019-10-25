"إعلام البرلمان" تُلزم "الثقافة" بإنهاء تنفيذ بيت "تمى الأمديد" قبل مارس

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وأضاف "هيكل"، أن اللجنة ألزمت الوزارة بإنهاء التنفيذ فى وقت أقصاه مارس المقبل، خاصة أنها أنهت 75% من التنفيذ، وأن تعطيل مصالح المواطنين بسبب تأخر إخراج مساحة 2 فدان تم عمل الحفريات بها قانوناً لإنشاء مجمع مدارس وملاعب عليها لخدمة شباب قرية غزالة بالسنبلاوين.
وأشار رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت فى آخر اجتماعاتها أيضاً، بالتنسيق بين وزارة الآثار ومحافظة المنوفية ممثلة عن وزارة التنمية المحلية، لإيجاد بديل بعد منع بناء مقابر بالرغم من توقف التنقيب عن الآثار، لإقامة مقابر جديدة بتل العمارنة بمركز تلا محافظة المنوفية.
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