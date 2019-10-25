أفريقيا الوسطى تبحث إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشي- (د ب ا):

أعلن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستن أركانج تواديرا، اليوم الجمعة، أن بلاده تبحث إمكانية نشر قاعدة عسكرية روسية في أراضيها.

وقال تواديرا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "نواصل العمل مع وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الدفاع الروسية على هذه المسألة، من أجل دراسة الإمكانيات".

كانت روسيا استضافت في سوتشي قمة روسيا-افريقيا، على مدار يومي 23/24 أكتوبر الحالي.

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في شهر أبريل الماضي، مرسوماً ترسل روسيا بموجبه نحو 30 عسكريا إلى أفريقيا الوسطى، ضمن بعثة أممية للمساعدة على تحقيق الاستقرار في هذه البلاد.

وبموجب القرار، يشمل الفريق الروسي مراقبين عسكريين وضباطا في الجيش ومختصين في مجال الاتصالات العسكرية.

كانت الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، تدهورت منذ أوائل ديسمبر 2013، عندما وقعت مصادمات في "بانجي" بين مسلحي حركة "سيليكا" الإسلامية والجماعات المسيحية المعارضة.

ومنذ اندلاع الصراع، لقي أكثر من ستة آلاف شخص حتفهم، ونزح مليون شخص من منازلهم، وفقا للأمم المتحدة.