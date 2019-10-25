ضبط 2 طن سكر و64 قضية تموينية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة مكبرة لضبط ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل. أسفرت الجهود عن ضبط 64 قضية أبرزها 7 منشآت بدون ترخيص، 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. وشملت الجهود ضبط قضية غش تجاري، وأمكن ضبط مصنعا لتعبئة السكر بدون ترخيص، وبلغ إجمالي المضبوطات 2 طن سكر.

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