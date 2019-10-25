وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا):

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، النقاب عن وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية، معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من منطقة الحدود مع تركيا.

وقالت الوزارة في بيان: "وصل نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة في جمهورية الشيشان، و20 مركبة مدرعة إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأداء مهام خاصة"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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وأضافت: "ستباشر هذه الوحدة في تنفيذ مهمة المساعدة على ضمان سلامة السكان وحفظ القانون والنظام، وتسيير الدوريات، والمساعدة في انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها إلى عمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية".

كان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، توصلا خلال اجتماع عقداه يوم الثلاثاء الماضي إلى اتفاق بشأن سوريا، ينص على ابعاد المقاتلين الأكراد عن المناطق المتاخمة للحدود التركية في شمال شرق سوريا ودخول الشرطة العسكرية الروسية مع القوات السورية لهذه المناطق وتسيير دوريات تركية روسيا مشتركة هناك.

كان الجيش التركي شن في التاسع من الشهر الجاري عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، من أجل "تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.