وزير االصناعة يبحث زيادة تعاون القطاع الخاص بين مصر وروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

اجتمع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال RSPP ، في ختام مشاركته بقمة روسيا افريقيا والتي عقدت بمدينة سوتشى الروسية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية الروسية في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد الروسى للصناعيين ورواد الأعمال واتحاد الصناعات المصرية في مجال تطوير المواصفات التقنية وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما في ذلك بناء وصيانة السفن.

وأوضح نصار أن اللقاء قد تناول أيضًا إمكانية تنظيم بعثة أعمال من اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع نظيره الروسي لزيارة روسيا خلال الفترة القادمة لبحث سبل التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال الصناعي في البلدين.

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وأكد الوزير وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومتين المصرية والروسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية والتي تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال ألكسندر شوخين رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورواد الأعمال RSPP إن العديد من الشركات الروسية قد أبدت رغبتها للاستثمار في السوق المصري.

وأضاف أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيفتح الباب أمام إقامة العديد من المشروعات المصرية الروسية المشتركة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي، بحسب البيان.