تعطيل العمل في جميع مدارس الإسكندرية غدا بسبب الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة وذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.
ومن جانبه، أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، توجيهات لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.
وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب والمنشآت التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته.
وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ هي الأسوأ هذا الشتاء، ما أدى لوقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة وغرق عدد كبير من الشوارع بمياه الأمطار.
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