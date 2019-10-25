عاجل في بيروت .. مسلحين من حزب الله وحركة امل يشتبكون مع المحتجين و تسجيل اصابات وحالات اغماء

قالت وسائل اعلامية لبنانية الان في خبر عاجل ان مسلحين من حركة أمل وحزب الله اللبناني يشتبكون مع المتظاهرين في رياض الصلح وسط بيروت . واضاف المصدر انه تم تسجيل عدد من الاصابات في صفوف المحتجين في ساحة رياض الصلح و تسجيل عشرات حالات الاغماء

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