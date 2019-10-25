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إسبانيا تنقل رفات الدكتاتور فرانكو من مقبرة حكومية

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  نقلت اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019  رفات الدكتاتور الإسباني فرانثيسكو فرانكو من مقبرة حكومية في وادي الشهداء حيث يرقد منذ وفاته قبل أكثر من 40 عاما.

ومن المقرر إعادة دفنها بجوار رفات زوجته في مقبرة عائلية في شمال مدريد.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من أسرة فرانكو يحملون النعش خارج المقبرة بعد استخراج الرفات بعيدا عن الأنظار.

وقد وصلت الرفات بطائرة هليكوبتر إلى المقبرة العائلية في شمالي مدريد وتعتزم الأسرة إقامة قداس خاص خلال عملية الدفن.

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