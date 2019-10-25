مقتل 50 مسلحًا من حركة طالبان في عمليات أمنية شمالي أفغانستان

قضت القوات الأفغانية على ما لا يقل عن 50 مسلحا من حركة طالبان في عملية تطهير للعناصر المسلحة في منطقة داركاد بإقليم تخار شمالي أفغانستان.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامابرس) الأفغانية اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تمكنت من تطهير المنطقة بالكامل من العناصر الإرهابية في وقت مبكر من اليوم.
وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 50 مسلحًا على الأقل خلال العمليات وأصابت عشرات آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن صادرت بعض المركبات خلال العمليات الأمنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي استعادت فيه القوات الأفغانية السيطرة على عدة مناطق في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
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