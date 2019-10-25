الكويت ترشح سفيرها لدى الأردن سفيرًا "غير مقيم" لدى فلسطين

رشحت الكويت، سفيرها لدى الأردن عزيز الديحاني، ليكون سفيراً "غير مقيم" لدى فلسطين، بالإضافة إلى عمله.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة – في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الجمعة - إن الترشيح يأتي فيإطار تأكيد الدعم الكويتي للقيادة والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ترحيب الحكومة الفلسطينية بالخطوة الكويتية، موضحة أن الديحاني سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد صدور المرسوم الأميري الخاص بالتعيين.
وكان السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، قد صرح - خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية في قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت - باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.
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