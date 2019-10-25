الصين: الأعمال العسكرية التركية زادت تعقيد الأوضاع في سوريا

قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جون"، إن الأعمال العسكرية الأحادية التركية فاقمت تعقيد الوضع وهشاشته في شمال شرقي سوريا، وزادت الوضع الإنساني هناك تدهورا.

وأضاف جون – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن عن الوضع في

الشرق الأوسط نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم - أن الأزمة السورية امتدت سنوات طويلة وأن معالجتها يجب أن تكون على نحو شامل ومتكامل، داعيا إلى توفير قدر أكبر من المساعدات الإنسانية في سوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية ودعم عودة اللاجئين والنازحين.

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية ضاعفت تدهور الأحوال المعيشية للشعب السوري.

وحث جون المجتمع الدولي على توفير موارد كافية للأمم المتحدة والهيئات المعنية لضمان توفير إمدادات إنسانية للشعب السوري، بما يشمل توفير الغذاء ومياه الشرب والخدمات الطبية للسكان في شمال شرقي سوريا.