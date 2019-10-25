كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تقترح إجراء محادثات حول هدم منشآت لنظيرتها الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية اقترحت رسميًا إجراء مناقشات حول احتمال هدم الفنادق الكورية الجنوبية والمنشآت السياحية الأخرى في منتجع دايموند ماونتن في الشمال، والذي وصفه الزعيم كيم جونغ أون بأنه "رث" و"سئ المنظر".

جاءت تصريحات كيم التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء بعد شهور من الإحباط في بيونج يانج بسبب رفض كوريا الجنوبية تحدي العقوبات الدولية واستئناف الجولات الكورية الجنوبية في الموقع.

أعلنت وزارة التوحيد في سيول اليوم الجمعة أنها تلقت خطابًا من الشمال يقترح مناقشات حول القضية من خلال تبادل الوثائق.

وقالت الوزارة في بيان إن حكومة سيول ستتعامل بنشاط مع القضية "بموجب مبدأ أن حماية حقوق الملكية لشعبنا هي الأولوية القصوى". من غير الواضح ما يمكن أن يفعله الجنوب إذا بدأ الشمال في تدمير المنشآت. كانت الجولات إلى دايموند ماونتن رمزا رئيسيا للتعاون بين الكوريتين ومصدر نقدي قيما للاقتصاد الشمالي المكسور قبل أن يعلقها الجنوب في عام 2008 بعد أن أطلق حارس كوري شمالي النار وقتل سائح كوري جنوبي. خلال زيارة للموقع، قارن كيم بين العقارات الكورية الجنوبية في دايموند ماونتن و"الخيام المؤقتة في المناطق المنكوبة بالكوارث أو عنابر العزل" وأمر باستبدالها بمرافق كورية شمالية حديثة تتميز بطابعها القومي وتتناسب بشكل أفضل مع المناظر الطبيعية.