الاتحاد الأوربي يطلق مناظرات في 8 دول بينها المغرب حول “صوت شباب المتوسط”

أطلق الاتحاد الأوربي، أمس الخميس، المنتدى الوطني للمناظرات حول “صوت شباب المتوسط”، وذلك في مدينة الرباط، وستقام التظاهرة، أيضا، في 7 بلدان، في جنوب البحر المتوسط.

وتعتبر منتديات المناظرات الوطنية، بحسب الاتحاد الأوربي، “فرص لبناء القدرات للشباب، مثل حلقات التبادل الافتراضي، وحوارات السياسة، وحلقات النقاش بالتعاون مع وفود الاتحاد الأوربي، وشبكات مؤسسات آنا ليند”.

وستتضمن المناظرة حوارا حول السياسات في المغرب، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وشخصيات سياسية، وعامة، وجهات فاعلة في المجتمع المدني.

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ويرتقب أن يشارك في المناظرات 800 شاب وشابة في منتديات المناظرات الوطنية، التي ستعقد بعدد من المدن، في كل من الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس.

وأفاد الاتحاد الأوربي بأن هذه المبادرات ستنظم بالشراكة مع مؤسسة آنا ليندا، والمجلس الثقافي البريطاني، بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوربي، وحكومة فنلندا، ومجموعة البنك الدولي، والمجلس الثقافي البريطاني.