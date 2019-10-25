من المؤكد أن المغرب تلقى تصريح الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، الذي قال فيه إن أولى زياراته ستكون للجزائر، بحكمة ورصانة ونباهة، وردَّ على هذا التصريح بإيفاد رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الشخصيتين الثالثة والرابعة في هرم الدولة، مع ما لهما من رمزية تمثيل الشعب، للإنابة عن المغرب في حفل أداء الرئيس التونسي القسم الدستوري.
يعرف المغرب أن الرئيس التونسي الجديد رجل صادق، لكنه مازال فتيا في المجال الدبلوماسي والجيوسياسي، وغريبا عن الحساسيات التي قد يثيرها تصريح كالذي صدر عنه، لذلك، لم تتعاط الدولة المغربية بحساسية زائدة مع ما قاله.
من حسن حظ الرئيس التونسي الجديد أنه سيكون محاطا بحكومة سياسية تقدر جيدا هذه الأمور، لذلك، رأينا كيف احتفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، بالحضور المغربي، وهو ما التقطه الرئيس قيس سعيد، مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، ليخص الوفد المغربي بتحية خاصة، وهو يتحدث عن «الضيوف الكرام من المغرب ومن كل أشقائنا وأصدقائنا في العالم». ما قام به المغرب نباهة دبلوماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة نظام.. نباهة دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.