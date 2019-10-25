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وزارات محتكرة من الأحرار

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alyaoum24 0 تبليغ

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تساءل عبد الواحد سهيل عن سر احتكار قوى سياسية معينة لقطاعات وزارية كبيرة منذ سنوات، مشيرا علىالخصوص إلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والفلاحة، التي همين عليها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر سهيل أن هذه القطاعات تعد ركائز لتطور الاقتصاد الوطني، معتبرا احتكارها من هيئة سياسية معينة يعكس«إشكالية»، ويطرح تساؤلات من قبيل «هل لا توجد كفاءة سوى في هذه الحزب؟ وهل لا توجد كفاءة سوى فيالقطاع الخاص؟ .

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