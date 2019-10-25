مصرع شاب دهسا وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه في حادث دهس من قِبل سيارة عابرة، على شارع رقم 20، وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده تعرض شاب (25 عامًا) للدهس من قِبل سيارة عابرة، على شارع رقم 20، في تل أبيب، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم العثور على المصاب، تم تقديم الإسعافات الأولية له ومحاولة إنعاشه، إلا أنّه تم إقرار وفاته في المكان، متأثرًا بجراحه البالعة".

إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تعرف هوية الضحية لغاية الآن.