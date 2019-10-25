رئيس يوفنتوس: كريستيانو يستحق التتويج بالكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد رئيس يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، أن لاعب فريقه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يستحق حصد الكرة الذهبية لعام 2019.

وتواجد كريستيانو رونالدو في القائمة المكونة من 30 لاعبًا، والتي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول التي تقدم الكرة الذهبية.

وقال أنييلي في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديللو سبورت "لقد استقطبنا أفضل لاعب في العالم، وهو كريستيانو رونالدو، أتمنى أن يفوز هذا العام بالكرة الذهبية لأنه يستحقها".

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وأضاف "ماسيميليانو أليجري لعب دورًا كبيرًا في نمو يوفنتوس، لقد أظهر أننا من بين الأندية الكبرى في أوروبا بعدما قادنا للظهور باستمرار في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وستقدم جائزة الكرة الذهبية في حفل سيقام يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.