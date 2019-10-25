ليفربول مهدد بفقدان صلاح وماني في مونديال الأندية!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد تثير مخاوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن أمس الخميس، أن الصين ستستضيف نسخة موسعة من كأس العالم للأندية في 2021 بمشاركة 24 فريقًا.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة بنظامها الجديد، مشاركة ليفربول بصفته بطل دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

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وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن البطولة تضع ليفربول في فخ، لأنها ستقام في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو من عام 2021.

ويعد الموعد الجديد لمونديال الأندية، متعارضًا مع موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيكون مهددًا بفقدان خدمات نجميه محمد صلاح وساديو ماني، بسبب أنهما سيتواجدان مع منتخبي مصر والسنغال على الترتيب في بطولة أمم أفريقيا.