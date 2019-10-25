هدم مسكن في الزعرورة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، جنوبي البلاد، مساكن تعود لعائلة النصاصرة في قرية الزعرورة مسلوبة الاعتراف، أمس الخميس.

وفي أعقاب ذلك، قام النائب عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، برفقة وفد من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وممثلين عن مؤسسة "شتيل" بزيارة العائلة للوقوف على حجم الأضرار التي حلت بهم وإرشادهم إلى كيفية التعامل في ظل هذه الظروف الصعبة التي لحقت بهم.

وشارك في الجولة الميدانية طاقم المجلس الإقليمي، رئيس المجلس عطية الأعسم، والمركز الميداني معيقل الهواشلة وسليمان الهواشلة ورئيس اللجنة المحلية الحاج محمد أبو جودة.

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وقال الخرومي: "التقينا الأهل الكرام من عائلة النصاصرة الذين تعرضوا لهجمة مسعورة من سلطة الهدم والدمار، حيث تم هدم بيت مصنوع من الصفيح وتهديد الناس بمزيد من الملاحقة والمضايقة".

وأضاف أن "هذه القرية وأهلها الكرام يزعجون السلطة بصمودهم وثباتهم على أرضهم. اتفقنا مع الأهل على ترتيب زيارة لطاقم قانوني يوم غد السبت، لتقديم الاستشارة القانونية حول مجمل ملف الملاحقة والمضايقة".

وختم الخرومي بالقول إن "أهلنا في النقب وتحديدا القرى غير المعترف بها هم مدرسة في النضال والصمود وتحدي سياسة الظلم والظالمين العنصريين. الهامات عالية والإرادة قوية بعون الله".