انطلاق تظاهرات امام مجلس محافظة واسط

تظاهر العشرات من المواطنين، صباح الجمعة، امام مجلس محافظة واسط للمطالبة بالاصلاحات.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من مواطني محافظة واسط خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة امام مجلس المحافظة مطالبة بالقضاء على الفساد وتحقيق الاصلاحات المرجوة من الحكومة.
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.
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