انطلاق تظاهرات امام مجلس محافظة واسط

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من مواطني محافظة واسط خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة امام مجلس المحافظة مطالبة بالقضاء على الفساد وتحقيق الاصلاحات المرجوة من الحكومة.

ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.