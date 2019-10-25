المنتجات النفطية: جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي

وبحسب بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، فأن الوقود متوفر بشكل طبيعي وبانسيابية عالية.

وكانت الشركة العامة للمنتجات النفطية قد اعلنت، يوم الاربعاء الماضي، عن توفر "خزين استراتيجي" من المشتقات النفطية لحالات الطوارئ، فيما اشارت الى وجود ما يقارب من 225 مليون لتر من المنتجات المختلفة في بغداد.



يشار الى أن العشرات من المتظاهرين توافدوان إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء امس الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الجمعة.