المنتجات النفطية: جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي

اعلنت المنتجات النفطية، اليوم الجمعة 25 تشرين اول، عن افتتاح جميع محطات الوقود امام المواطنين.
وكانت الشركة العامة للمنتجات النفطية قد اعلنت، يوم الاربعاء الماضي، عن توفر "خزين استراتيجي" من المشتقات النفطية لحالات الطوارئ، فيما اشارت الى وجود ما يقارب من 225 مليون لتر من المنتجات المختلفة في بغداد.
يشار الى أن العشرات من المتظاهرين توافدوان إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء امس الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة، اليوم الجمعة.
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