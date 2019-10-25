انطلاق تظاهرات في قضاء الرفاعي غربي الناصرية

خرج العشرات من مواطنين قضاء الرفاعي غرب مدينة الناصرية، صباح الجمعة، في تظاهرة للمطالبة بالاصلاحات.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المواطنين بقضاء الرفاعي غرب مدينة الناصرية خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة مطالبة بالقضاء على الفساد وتحقيق الاصلاحات المرجوة من الحكومة.
ومن المتوقع ان تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة من خلال توفير فرص العمل.
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