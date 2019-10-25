أمن حماس يعتقل 9 نشطاء استباقًا لدعوات تظاهر ضد الحركة بغزة

استبقت أجهزة أمن حماس في قطاع غزة، الدعوات للتظاهر في قطاع غزة بشن حملة اعتقالات في صفوف النشطاء الذين دعوا للتفاعل مع المظاهرات.

وقال مصدر فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت 9 نشطاء خلال اليومين الماضيين، واستدعت آخرين، في تصعيد لحملاتها الأمنية قبيل دعوات انطلقت للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وسياسة فرض الضرائب في قطاع غزة".

وذكر المصدر: "من بين المعتقلين صحفي، ونشطاء بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي".





ووفق المصدر، فإن "المعتقلين هم: أمين عابد، وعبدالله الحويحي، وخالد الغزالي (معتقل منذ عدة أيام) وهيثم مسعود، وعادل أبوجاسر، والصحفي بسام محيسن، في حين يستمر اعتقال الصحفي هاني الأغا منذ نحو 30 يوما".

Advertisements

وأشار إلى اعتقال كل من حسن الداهودي ورمزي البرعي قبل الإفراج عنهما، بينما يجري ملاحقة واستدعاء آخرين.

وقبل أيام انطلقت دعوات في قطاع غزة للتظاهر، تحت شعار "بكفي تعبنا"؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تسببت فيها حركة حماس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة باسم الحراك الشعبي المستقل، للنزول إلى الشوارع، للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وجاء في الدعوة: "آن لغزة أن تصحو، وحان وقت الحساب لكل الذين أوصلونا لهذا الذل، الذين ضللونا وخذلونا من أجل مصالحهم الشخصية".

ولاحقا أفيد بأن القائمين على الحراك قرروا تأجيل التظاهر لموعد غير محدد، مع استمرار الدعوات الشعبية له.

ولم يتسنَّ الحصول على تأكيدات عن وقوف أي جهة محددة وراء الدعوات التي انطلقت تحت هاشتاق حراك #بكفي_تعبنا و#عصيان.