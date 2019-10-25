جمعة "إسقاط النفوذ الإيراني في العراق".. لحظة بلحظة

احتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين، مساء الخميس، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل ساعات من مليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول، التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجالية العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق، وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ بداية الشهر الجاري يشهد العراق اندلاع مظاهرات في بغداد ومناطق أخرى بالجنوب ضد فشل الطبقة السياسية في تقديم الخدمات الأساسية، وتقليص معدلات البطالة والفساد، وقد قوبلت المظاهرات بحملات قمعية ووحشية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 متظاهر، حسب بيانات حكومية.

ويعكس التعامل الوحشي مع المظاهرات في العراق وفشل الحكومة في حماية مواطنيها، نفوذ طهران داخل البلاد؛ إذ إن كثيرا من قادة المليشيات المدعومة من إيران هم الآن أعضاء في البرلمان والحكومة، ويعملون على تحقيق أجندة إيران، ويخلقون بدائل اقتصادية لها في ظل العقوبات الأمريكية.

ونرصد في هذا التقرير لحظة بلحظة بتوقيت جرينتش، تطورات الأحداث على الساحة العراقية:

- (06:21) انطلاق مظاهرات في قضاء الرفاعي غربي الناصرية.

- (06:16) إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وإصابة 15 حالة بالاختناق.

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- (06:02) استمرار توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

- (02:38) المتظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد يهتفون "إيران برا برا.. بغداد حرة حرة".

- (01:34) ارتفع أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، مطالبين باستقالة الحكومة وتقليص نفوذ إيران في البلاد.

- (01:30) اللجنة المنظمة للمظاهرات العراقية تدعو قوات الجيش والشرطة بالانضمام إلى المتظاهرين من أجل حمايتهم والعمل على وحدة العراقيين.

- (00:26) قوات الأمن العراقية تستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.. ومصدر في صحة بغداد يعلن إصابة متظاهر بجروح إثر استهدافه بالرصاص الحي.

- (00:13) قوات الأمن العراقية تفرق المتظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

- (00:10 فجر الجمعة) المتظاهرون يواصلون احتشادهم أمام بوابة مبنى مجلس النواب وبوابة المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

- (21:19 مساء الخميس) رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يقول في كلمة متلفزة للشعب إنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بتشكيل مجلس القضاء الأعلى لمحاكمة المفسدين وسيتم تقليص رواتب الوزراء والمسؤولين حتى الدرجة الثالثة.

- (18:52 مساء الخميس) احتشاد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.