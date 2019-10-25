بريطانيا: جونسون يدعو إلى انتخابات عامة في 12 ديسمبر

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة بداونينغ ستريت. 23 أكتوبر/تشرين الأول

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، إذا كان النواب يريدون المزيد من الوقت لدراسة اتفاق بريكسيت الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق المعارضة على هذا المقترح ، حيث أن جونسون لا يملك غالبية برلمانية تمكنه من تمريره.

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس البرلمان للموافقة على تنظيم انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم ، وهو الأمر الذي يجب أن توافق عليه المعارضة العمالية.

وقال جونسون لـ"بي بي سي" قبل أسبوع من الموعد المبدئي المحدد لبريكسيت، إنه إذا كان البرلمان "يريد المزيد من الوقت لدراسة" اتفاق بريكسيت المبرم مع بروكسل "فيمكنهم (النواب) الحصول على ذلك لكن سيكون عليهم الموافقة على انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول".

ولا يملك جونسون غالبية برلمانية تمكنه من تمرير تصويت حول إجراء انتخابات عامة مبكرة، ما يستدعي موافقة المعارضة، لا سيما الحزب العمالي، على مقترح رئيس الوزراء بتنظيم تلك الانتخابات.

وكان النواب البريطانيون أعطوا موافقتهم المبدئية الثلاثاء على قانون اتفاق بريكسيت لكنهم رفضوا خطة جونسون الإسراع في الموافقة على النص ما يفتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويصر جونسون على الالتزام بموعد 31 تشرين الأول/أكتوبر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستكثف الاستعدادات في حالة خروج غير منظم.

فرانس 24/ أ ف ب