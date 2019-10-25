شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" تُلزم "الثقافة" بإنهاء تنفيذ بيت ثقافة "تمى الأمديد" قبل مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ألزمت وزارة الثقافة باستكمال بيت ثقافة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وفرشه بالأثاث اللازم حتى يمارس الشباب دوره الثقافى، وأن تضعه فى أولوياتها للفترة المقبلة.

وأضاف "هيكل"، أن اللجنة ألزمت الوزارة بإنهاء التنفيذ فى وقت أقصاه مارس المقبل، خاصة أنها أنهت 75% من التنفيذ، وأن تعطيل مصالح المواطنين بسبب تأخر إخراج مساحة 2 فدان تم عمل الحفريات بها قانوناً لإنشاء مجمع مدارس وملاعب عليها لخدمة شباب قرية غزالة بالسنبلاوين.

وأشار رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت فى آخر اجتماعاتها أيضاً، بالتنسيق بين وزارة الآثار ومحافظة المنوفية ممثلة عن وزارة التنمية المحلية، لإيجاد بديل بعد منع بناء مقابر بالرغم من توقف التنقيب عن الآثار، لإقامة مقابر جديدة بتل العمارنة بمركز تلا محافظة المنوفية.