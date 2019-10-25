الهند تعلن مقتل سيدة وإصابة 3 في إطلاق نار باكستاني بكشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- أ ش أ:

أعلنت الشرطة الهندية أن امرأة لقيت حتفها وأصيب مدنيان آخران بجروح إثر انتهاك القوات الباكستانية لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة في قطاع "تانجدهار" بولاية "جامو وكشمير".

وقالت الشرطة الهندية- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - إن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار في القطاع ،وقامت بإطلاق النار بشكل غير مبرر، الأمر الذي دفع الجيش الهندي إلى الرد بالمثل .

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".