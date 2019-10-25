أكبر مناورة بحرية سعودية أمريكية لردع تهديدات الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في أضخم مناورات بحرية في العالم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الدول الصديقة بهدف ردع الأخطار عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية في الخليج.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان - أوردته قناة " العربية الإخبارية" - إن القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19)بالقيادة البحرية المركزية الأمريكية في كل من شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

ويعد التمرين الأكثر شمولا في العالم، ويهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.