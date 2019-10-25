مقتل 2 وإصابة 4 أشخاص جراء حادث تصادم بباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- أ ش أ: لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارة في مدينة "كراتشي" الباكستانية. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الجمعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة. ولم تشر القناة إلى أسباب وملابسات وقوع الحادث.

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