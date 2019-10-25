وزارة الدفاع الأفغانية تستعيد السيطرة على مقاطعة "درقاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة أنه تم تطهير مقاطعة "درقاد" بإقليم "تخار" الواقع شمالي البلاد من المسلحين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إنه تم شن العملية في 14 أكتوبر الجاري من أجل استعادة المقاطعة التي تم اليوم تطهيرها بالكامل من المسلحين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 مسلحا من حركة "طالبان" لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون خلال هذه العملية.

ولم تشر الوزارة إلى أي تفاصيل حول ما إذا كان هناك ضحايا في صفوفها أم لا..كما لم يرد أي تعليق من حركة "طالبان" على هذه العملية.