محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- أ ش أ:
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة أنه تم تطهير مقاطعة "درقاد" بإقليم "تخار" الواقع شمالي البلاد من المسلحين.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية - إنه تم شن العملية في 14 أكتوبر الجاري من أجل استعادة المقاطعة التي تم اليوم تطهيرها بالكامل من المسلحين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 مسلحا من حركة "طالبان" لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون خلال هذه العملية.
ولم تشر الوزارة إلى أي تفاصيل حول ما إذا كان هناك ضحايا في صفوفها أم لا..كما لم يرد أي تعليق من حركة "طالبان" على هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأفغانية تستعيد السيطرة على مقاطعة "درقاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.