نشاط الرئيس السيسي في قمة سوتشي يتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم (الجمعة) نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة الإفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، وعلى رأسها كلمته خلال القمة ولقاؤه على هامشها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "متمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة ، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على هامش القمة الإفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية.

وشدد الرئيس على أن إقامة السد الإثيوبي يجب أن تتم في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب . موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية ، ويجب ألا يكون مصدرا لأي مشاكل أو تناحر وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن قمة الزعيمين شهدت توافقا على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نُسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي.

وأضافت "الأهرام" أن آبى أحمد أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، مؤكدا أنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادة وشعبا وحكومة، موضحا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب وأن الحكومة والشعب المصري وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الإفريقية بأسرها مع التشديد على أنه بصفته رئيسا لوزراء إثيوبيا ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولا إلى اتفاق نهائي.

وفى تصريحات عقب لقائه الرئيس السيسى ، أكد آبي أحمد أن المباحثات كانت مفيدة للغاية وأن عمل الخبراء من الدولتين سيستمر للاتفاق على موعد محدد لملء سد النهضة وبناء على تقارير هذه اللجنة سيتم اتخاذ القرار بما لا يضر المصريين ، وفي نفس الوقت بما يفيد الإثيوبيين، وقال إن الحوار البناء سوف يستمر بين البلدين .. مشيرا إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي تطرق أيضا لمشروع في إثيوبيا لزراعة الأشجار وأنه عرض على الرئيس السيسي المشاركة في هذا المشروع.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن إفريقيا منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء وتأمل من خلال القمة الروسية الإفريقية الأولى أن ترسى قواعد التعاون مع روسيا للسنوات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي أمس خلال القمة الإفريقية الروسية الأولى بسوتشي التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وحضرها عدد كبير من القادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وشدد السيسى على أهمية توسيع وفتح أفاق هذه العلاقة لتشمل الجوانب التجارية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، مضيفا أنها يجب أن تأتي أعمالا لمبدأ الشراكة العادلة بين الدول الإفريقية وروسيا في إطار يضمن المكسب للجميع وملكية الدول الإفريقية لمقدراتها.

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وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الإفريقية والدولية ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها تظل المواجهة الشاملة هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته.

وتابع الرئيس قائلا :اتصالا بتركيز قمتنا الحالية على موضوع السلم والأمن والتنمية لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشير إلى اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر القادم ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

وأشارت "الأخبار" إلى أن السيسي اختتم كلمته بالتأكيد على تطلعه لخروج القمة بخلاصات تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية وشعب روسيا الصديق وان تمهد مخرجاتها للمزيد من التعاون الروسي الإفريقي في المستقبل.

في ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى روسيا إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقي، قائلا إن الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة وأتشرف أن أترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تطوير العلاقات الروسية مع القارة الإفريقية والمنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن الدول الإفريقية تكتسب وزنا اقتصاديا وسياسيا حيث أنها تشارك في صياغة القرارات المتعلقة بجدول الأعمال الإقليمي والعالمي، مبينا أن مواقفنا فى كثيرا من الملفات قريبة ومتشابهة مع الدول الأفريقية وهو ما يوفر بيئة خصبة للتعاون داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وعن المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس فلاديمير بوتين عقب الجلسة الختامية لأعمال القمة الإفريقية الروسية، ذكرت "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته أن قمة إفريقيا روسيا ترجمت المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين والإرادة السياسية للزعماء المشاركين لتعزيز أواصر العلاقات في كافة أوجهها بما يدفع نحو تحقيق أهدافنا في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله :"تأتي قمة إفريقيا روسيا لتترجم المستوى المتنامي لعلاقات التعاون بين الجانبين والإرادة السياسية للزعماء المشاركين لتعزيز أواصر العلاقات في كافة أوجهها بما يدفع نحو تحقيق أهدافنا في السلالم والاستقرار والتنمية المستدامة ، ولقد حقق المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الذي عقد أمس الأول نجاحا ملموسا لكافة الأطراف لما شهده من تفاعلات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف : انطلاقا من مسئولياتنا المشتركة سيستمر الجانبان الإفريقي والروسي في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الأفريقية وشعب روسيا الاتحادية الصديق.

وذكرت "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين روسيا والاتحاد الإفريقي في ختام القمة الروسية الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين روسيا وإفريقيا حول أسس التعاون والعلاقات المتبادلة، ووقعها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، كما تم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوراسي.