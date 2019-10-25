حدث ليلًا| تحذير من تقلبات طقس جديدة.. وقصة 30 دقيقة رعبًا لطفلة العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة؛ بعد زيارة الى روسيا ترأس خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولي التي عقدت في مدينة سوتشي وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.

ناشد مجلس الوزراء، المواطنين، بالتزام المنازل اليوم الجُمعة، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

الرئيس السيسي يعود للقاهرة بعد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة؛ بعد زيارة الى روسيا ترأس خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولي التي عقدت في مدينة سوتشي وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين.

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"الزموا منازلكم".. مجلس الوزراء يصدر بيانًا مهمًا بشأن طقس الجمعة

ناشد مجلس الوزراء، المواطنين، بالتزام المنازل اليوم الجُمعة، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية، والدلتا، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وذلك حرصاً على سلامتهم، ومنعاً للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإزالة الكميات المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا.

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الجيزة: قطع المياه عن 8 مناطق.. اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الصيانة الخاصة بتوسعات محطة مياه إمبابة (مرحلة باماج)، ما سيسفر عن قطع مياه الشرب عن مناطق (مركز أوسيم – مركز كرداسة – الجلاتمة – المناشى البلد – بهرمس – الحسانين – ذات الكوم – برقاش) لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح غدٍ السبت.

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تحذيرات ونصائح.. الأرصاد تصدر نشرتها بشأن "الأمطار الرعدية"- صور

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم استقرار الطقس في أغلب أنحاء البلاد حتى يوم السبت المقبل.

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بعد قليل.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي: "أمطار وسيول واضطرابات"

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العاصمة للأرصاد، إنه من المتوقع وصول المنخفض الجوي الموجود الآن في جنوب قبرص إلى السواحل الشمالية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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"30 دقيقة من الرعب".. قصة "طفلة العاشر" ضحية الأمطار

"30 دقيقة من الرعب" عاشها أهالي الحي الـ14 بمنطقة ابني بيتك بمدينة العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء، خلال محاولة إنقاذ فتاة صعقها التيار الكهربي بعد هطول الأمطار بغزارة.

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صور- إجازة "كاتي بيري" في مصر دعاية مجانية للسياحة

غادرت النجمة العالمية كاتي بيري، مصر، في صمت تام، بعد قضاء إجازتها في واحة سيوة بمحافظة مطروح لمدة 4 أيام، برفقة 40 شخصًا من أقاربها وأصدقائها وفرقتها الموسيقية، بغرض السياحة والاستجمام في الواحة التي تضم العديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء.

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شيخ الأزهر يوجه بنقل موظف لمستشفى الحسين بعد إصابته أثناء العمل

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، نقل السيد عبدالمجيد الموظف بمنطقة السويس الأزهرية، لمستشفى الحسين الجامعي، بعد إصابته أثناء العمل.

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انقطاعات وطوارئ.. كهرباء الجيزة تعلن خطة التعامل مع أمطار أكتوبر

قالت الدكتورة إلهام درويش، رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع قطاعات وإدارات الشبكات بالجيزة مع تواجد جميع القيادات من مهندسين وفنيين وفرق طوارئ داخل مقار عملهم.

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فصل الكهرباء عن 15 مجاورة سكنية و3 مناطق صناعية في العاشر من رمضان

قالت المهندسة زكية هلال، رئيسة قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحولات الكهربائية الخاصة بعدد من المجاورات والأحياء السكنية والمناطق الصناعية بالمدينة؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

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ضبط 1.3 كيلو و32 ألفا.. الكشف عن "دولاب هيروين" بالطالبية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن أحد أوكار بيع الهيروين في منطقة الطالبية.

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صور- أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية مساء أمس الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لسقوط الأمطار الرعدية الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة.

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بالصور..سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة على فترات متتالية مصوحبة برياح متوسطة.

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النيابة تحجز 4 طلاب تعدوا على مدير مدرسة في الوادي الجديد

قررت النيابة العامة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، برئاسة المستشار فادي مجدي، مدير النيابة العامة، والمستشار وليد التوني، وكيل النائب العام، ونائب مدير النيابة بالداخلة، حجز 4 طلاب على ذمة التحقيقات بديوان قسم شرطة الداخلة، وإعادة عرضهم صباح اليوم الجمعة للتحقيق، بتهمة ضرب مدير مدرسة وإحداث إصابات به.

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محافظ الوادي الجديد: إغلاق المقاهي التي تستقبل طلاب المدارس

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، تشكيل لجان للمرور على المقاهي ومحلات البلاي ستيشن في أوقات العمل الرسمية بمدارس المحافظة، وإغلاق المقاهي التي يتواجد بها الطلاب؛ لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

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كشف غموض مقتل رجل أعمال داخل برجه السكني ببنها

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة مقتل رجل أعمال وصاحب شركة سياحية، داخل شقته بقرية بطا مركز بنها.

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مسؤول أمريكي: ننشر قوات إضافية بشرقي سوريا لحماية حقول النفط

ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية في شرقي سورية لحماية حقوق النفط.

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ارتفاع عدد وفيات السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 34

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض غامض بالرئة مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية إلى 34 شخصا في الولايات المتحدة، حسبما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس.

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بخراطيم المياه.. قوات الأمن العراقية تفرّق المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء

استخدمت القوات الأمنية العراقية ليل الخميس الجمعة، خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية، وفق "سكاي نيوز عربية".

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باريس تجدد دعمها لدول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب

أعلن قائد الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر دعم باريس للقوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي في مواجهتها للإرهاب.

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رئيس الحكومة العراقية: تعديل وزاري الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الخميس أنه سيجري تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة الأسبوع المقبل وشدد على أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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