سقوط طائرة تابعة للحرس الثوري جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري في مدينة شوشتر، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد.
وذكر موقع ”عصر جنوب“ الإيراني نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن ”الطائرة المسيرة التي سقطت مجهزة بأربع كاميرات ويبلغ طولها مترين“.
وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني نقلًا عن حاكم مدينة شوشتر، حسين بنه دانه بور قوله إن ”الطائرة المسيرة لم تسقط، إنما هبطت بشكل اضطراري“، موضحًا أن ”الطائرة من نوع شاهد وتعود للحرس الثوري الإيراني“.
وكانت الوكالة ذاتها قد قالت في وقت سابق إن ”الطائرة المسيرة ليست تابعة للحرس الثوري، وإن الأخير أرسل فريقًا إلى محل تحطم الطائرة“.
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