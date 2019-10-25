كوريا الجنوبية توقف 9 طائرات "بوينج 737" بعد رصد شقوق هيكلية

أكدت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من الطراز بوينج "737 إن.جي" في البلاد، بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.
ويأتي وقف تشغيل الطائرات بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأميركية هذا الشهر لشركات الطيران بفحص الطرز الأقدم من الطائرات "737 إن.جي" بعد رصد شقوق في بعض منها.
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وقالت بوينج في 11 أكتوبر إن عمليات فحص شملت 810 طائرات في أنحاء العالم كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.
وأضافت كوريا الجنوبية أنها رصدت تسع طائرات بها شقوق بين 42 قامت بفحصها.
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