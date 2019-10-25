البنتاجون يرسل قوات إلى شرق سوريا وموسكو تسيّر دورياتها

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة، أنّها خطّطت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجدّداً بأيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي ذلك في وقتٍ انسحبت القوّات الكرديّة من مواقع عدّة في شمال شرق سوريا حدوديّة مع تركيا، تطبيقاً لاتّفاق أبرمته موسكو وأنقرة مَكّنهما من فرض سيطرتهما مع دمشق على مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتيّة الكرديّة.

وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأميركيّة في بيان "أحد أهمّ المكاسب التي حقّقتها الولايات المتّحدة مع شركائنا في الحرب ضدّ تنظيم (داعش" الإرهابي هو السيطرة على حقول النفط في شرق سوريا وهي تُعدّ مصدرَ عائداتٍ رئيسيّاً لداعش".

وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم يكشف هوّيته إنّ "الولايات المتّحدة ملتزمة تعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع شركائنا في قوّات سوريا الديموقراطيّة، عبرَ إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجدّدًا بيَد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار".

وبدأت القوات الروسيّة من جهتها منذ الأربعاء، بموجب الاتّفاق مع أنقرة، تسيير دوريّاتها في المناطق الشماليّة قرب الحدود مع تركيا، لملء فراغ خلّفه الانسحاب الأميركي من المنطقة التي باتت عمليّاً تحت سيطرة النظام السوري المدعوم من موسكو.

ويقضي الاتّفاق الذي توصّلت إليه روسيا وتركيا بانسحاب القوّات الكرديّة من منطقة حدوديّة مع تركيا بعمق 30 كيلومتراً وطول 440 كيلومتراً.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "انسحبت قوّات سوريا الديموقراطيّة من ستّ نقاط بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة عند الشريط الحدودي مع تركيا".

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ولا تزال القوّات الكرديّة تحتفظ بمواقع جنوب الدرباسية، وفق المرصد.

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وسَيّرت روسيا الخميس دوريّةً في منطقة عامودا ضمّت مدرّعتين رفعتا العلم الروسي بعد وصولهما إلى مطار مدينة القامشلي. ورافق الدوريّة مقاتلون من قوّات الأمن الكرديّة (أساييش).

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة إنّ الدوريّة اجتازت ستّين كيلومتراً بين القامشلي وعامودا.

ويتعيّن على الشرطة العسكريّة الروسيّة وحرس الحدود السوري، بموجب الاتّفاق الذي تمّ توقيعه في سوتشي في روسيا، "تسهيل انسحاب" قوّات سوريا الديموقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية انسحبت في وقت سابق هذا الأسبوع من منطقة حدودية ذات غالبية عربية تمتد بطول 120 كيلومتراً من رأس العين حتى تل أبيض، على وقع العدوان التركي على سوريا في التاسع من الشهر الحالي.