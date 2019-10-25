زعيم المعارضة البريطانية يربط الانتخابات المبكرة باستبعاد بريكست دون اتفاق

ربط جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الخميس، موافقته على دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، باستبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال كوربين للصحفيين "المبدأ هو: استبعدوا الخروج دون اتفاق من الخيارات. الاتحاد الأوروبي يرد في الغد، وبعدها يمكننا اتخاذ قرار".

ودعا جونسون، في وقت سابق اليوم الخميس، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 12 ديسمبر المقبل بهدف كسر الجمود في عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليقر للمرة الأولى بأنه لن يفي بالمهلة النهائية لمغادرة التكتل والتي تنقضي الأسبوع المقبل.

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وقال جونسون، في رسالة إلى كوربين، إنه سيمنح البرلمان مزيدا من الوقت لإقرار اتفاقه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن في المقابل يتعين على المشرعين أن يدعموا إجراء انتخابات في ديسمبر، في ثالث محاولة من جونسون لفرض إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل أسبوع من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن التكتل بصدد منح جونسون تأجيلا للانسحاب وهو أمر قال جونسون مرارا إنه لا يريده لكنه أجبر على طلبه من البرلمان.

ومن المقرر أن تخرج لندن من التكتل بحلول 31 أكتوبر الحالي. لكن رئيس الوزراء المحافظ اضطر إلى طلب تمديد الخروج من الاتحاد بعد أن رفض النواب خطته للتصويت على الاتفاق.